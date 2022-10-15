В Санкт-Петербурге сообщили о гибели в ходе СВО учителя гимназии
В ходе специальной военной операции на Украине погиб учитель физкультуры гимназии №631 Санкт-Петербурга Вадим Седов. Об этом сообщается в публикации образовательного учреждения в соцсетях.
«С прискорбием сообщаем, что 5 октября 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции геройски погиб учитель физической культуры нашей гимназии, майор Вадим Юрьевич Седов», — сообщила гимназия на своей странице во «ВКонтакте».
В публикации не уточняется, находился ли Седов в зоне спецоперации в рамках частичной мобилизации, которую 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. В октябре Минпросвещения России направило в правительство ходатайство о предоставлении школьным учителям отсрочки от призыва по частичной мобилизации, сообщал замглавы ведомства Андрей Корнеев.
В Минобороны РФ поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
Ранее на этой неделе правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти жителей региона, призванных на военную службу по частичной мобилизации.