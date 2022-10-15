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В Санкт-Петербурге сообщили о гибели в ходе СВО учителя гимназии

Ведомости

В ходе специальной военной операции на Украине погиб учитель физкультуры гимназии №631 Санкт-Петербурга Вадим Седов. Об этом сообщается в публикации образовательного учреждения в соцсетях.

«С прискорбием сообщаем, что 5 октября 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции геройски погиб учитель физической культуры нашей гимназии, майор Вадим Юрьевич Седов», — сообщила гимназия на своей странице во «ВКонтакте».

В публикации не уточняется, находился ли Седов в зоне спецоперации в рамках частичной мобилизации, которую 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. В октябре Минпросвещения России направило в правительство ходатайство о предоставлении школьным учителям отсрочки от призыва по частичной мобилизации, сообщал замглавы ведомства Андрей Корнеев.

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В Минобороны РФ поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.

Ранее на этой неделе правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти жителей региона, призванных на военную службу по частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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