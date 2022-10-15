Орбан заявил о необходимости армии сдерживающей силы для Венгрии

«Нам, венграм, нужна армия сдерживающей силы, готовая наносить удары, способная гарантировать мир, потому что тот, кто не готов действовать и не дисциплинирован, не может стать успешным, у кого не будет силы, у того не будет и правды, а у кого нет веры, тому не за что сражаться», — сказал Орбан на церемонии принесения присяги добровольцев (цитата по «РИА Новости»).