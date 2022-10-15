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Орбан заявил о необходимости армии сдерживающей силы для Венгрии

Ведомости

Венгрии необходима армия сдерживающей силы, так как стоит готовиться к затяжной войне в условиях санкций, которые сотрясают экономику Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Нам, венграм, нужна армия сдерживающей силы, готовая наносить удары, способная гарантировать мир, потому что тот, кто не готов действовать и не дисциплинирован, не может стать успешным, у кого не будет силы, у того не будет и правды, а у кого нет веры, тому не за что сражаться», — сказал Орбан на церемонии принесения присяги добровольцев (цитата по «РИА Новости»).

Политик считает, что вскоре санкции сотрясут Европу, а экономика континента «встанет на колени», поэтому население может оказаться в опасности.

Ранее по теме: Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию ООН

14 октября в Венгрии начался национальный опрос среди жителей по поводу санкций против России. Ранее власти страны не раз указывали на губительный характер санкций для ЕС и подчеркивали, что не собираются поддерживать новые ограничения против России в сфере энергетики. В частности, Орбан уже говорил, что санкции «могут поставить Европу на колени».

Ранее Орбан также заявил, что мирного урегулирования конфликта на Украине можно достичь только путем переговоров Москвы и Вашингтона. Орбан также раскритиковал действия президента США Джо Байдена. По его словам, тот «зашел слишком далеко» в своих высказываниях о президенте РФ Владимире Путине. Венгерский политик назвал экс-президента Дональда Трампа «надеждой на мир».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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