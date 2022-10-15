Орбан заявил о необходимости армии сдерживающей силы для Венгрии
Венгрии необходима армия сдерживающей силы, так как стоит готовиться к затяжной войне в условиях санкций, которые сотрясают экономику Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Нам, венграм, нужна армия сдерживающей силы, готовая наносить удары, способная гарантировать мир, потому что тот, кто не готов действовать и не дисциплинирован, не может стать успешным, у кого не будет силы, у того не будет и правды, а у кого нет веры, тому не за что сражаться», — сказал Орбан на церемонии принесения присяги добровольцев (цитата по «РИА Новости»).
Политик считает, что вскоре санкции сотрясут Европу, а экономика континента «встанет на колени», поэтому население может оказаться в опасности.
14 октября в Венгрии начался национальный опрос среди жителей по поводу санкций против России. Ранее власти страны не раз указывали на губительный характер санкций для ЕС и подчеркивали, что не собираются поддерживать новые ограничения против России в сфере энергетики. В частности, Орбан уже говорил, что санкции «могут поставить Европу на колени».
Ранее Орбан также заявил, что мирного урегулирования конфликта на Украине можно достичь только путем переговоров Москвы и Вашингтона. Орбан также раскритиковал действия президента США Джо Байдена. По его словам, тот «зашел слишком далеко» в своих высказываниях о президенте РФ Владимире Путине. Венгерский политик назвал экс-президента Дональда Трампа «надеждой на мир».