Премьер Венгрии: мир на Украине возможен только путем переговоров России и США
Мирного урегулирования конфликта на Украине можно достичь только путем переговоров Москвы и Вашингтона. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Cicero.
«Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между США и РФ», — сказал Орбан.
Премьер Венгрии упомянул военную поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву. Он отметил, что только США могут положить конец военным действиям на Украине, вступив в переговоры с Россией.
Орбан также раскритиковал действия президента США Джо Байдена. По его словам, тот «зашел слишком далеко» в своих высказываниях о президенте РФ Владимире Путине. Венгерский политик назвал экс-президента Дональда Трампа «надеждой на мир».
9 октября Трамп заявил о необходимости «немедленных переговоров» с Россией. Он также обвинил в эскалации конфликта администрацию Байдена. Трамп вновь подчеркнул, что военных действий на Украине никогда бы не было, если бы он был президентом США.
Кроме того, к мирному разрешению конфликта призвали и в Белом доме. Официальный представитель совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что конфликт между Россией и Украиной должен быть урегулирован мирным путем. Он добавил, что Вашингтон не видит серьезных намерений вести переговоры с российской стороны. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в лицемерии и назвала призывы Белого дома к миру «фальшивыми».
30 сентября президент России Владимир Путин призвал Киев прекратить все боевые действия и сесть за стол переговоров. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент. 4 октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.
В то же время российские власти неоднократно обвиняли Запад в срыве переговоров между РФ и Украиной и затягивании конфликта. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на решения киевских властей повлияли США и Великобритания. В то же время он допустил, что Зеленский может пересмотреть свое решение о переговорах с Россией. Лавров отметил, что позиция украинского президента будет зависеть от его настроения и «приказа из Вашингтона или Лондона».
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