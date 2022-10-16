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Сербия объявила о приостановке работы своего посольства в Киеве

Ведомости

Посольство Сербии на Украине временно закрыто из соображений безопасности. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте диппредставительства в воскресенье.

«Посольство Республики Сербии на Украине временно закрыто для обеспечения безопасности сотрудников», — говорится в сообщении. МИД страны также рекомендовал гражданам Республики Сербии, которые сейчас находятся на Украине, заблаговременно покинуть территорию страны.

В диппредставительстве отметили, что сотрудники будут работать из Белграда до тех пор, пока не будут выполнены условия для их возвращения на Украину.

Ранее по теме: В МИД Казахстана сообщили о возможной эвакуации сотрудников посольства в Киеве

Ранее посольства США, Узбекистана, Казахстана и других государств призвали своих граждан покинуть Украину.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Обстрелы украинской территории участились после того, как на Крымском мосту произошел теракт, в проведении которого российские власти обвинили Киев. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба и предложению Минобороны. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились. 12 октября министр энергетики Украины сообщил, что в результате массированных обстрелов 10-11 октября было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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