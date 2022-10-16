Сербия объявила о приостановке работы своего посольства в Киеве
Посольство Сербии на Украине временно закрыто из соображений безопасности. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте диппредставительства в воскресенье.
«Посольство Республики Сербии на Украине временно закрыто для обеспечения безопасности сотрудников», — говорится в сообщении. МИД страны также рекомендовал гражданам Республики Сербии, которые сейчас находятся на Украине, заблаговременно покинуть территорию страны.
В диппредставительстве отметили, что сотрудники будут работать из Белграда до тех пор, пока не будут выполнены условия для их возвращения на Украину.
Ранее посольства США, Узбекистана, Казахстана и других государств призвали своих граждан покинуть Украину.
С 10 октября ВС РФ наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Обстрелы украинской территории участились после того, как на Крымском мосту произошел теракт, в проведении которого российские власти обвинили Киев. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба и предложению Минобороны. На следующий день удары по инфраструктурным объектам Украины продолжились. 12 октября министр энергетики Украины сообщил, что в результате массированных обстрелов 10-11 октября было поражено около 30% энергетической инфраструктуры страны.