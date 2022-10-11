Узбекистан призвал своих граждан покинуть Украину
Посольство Узбекистана в Киеве обратилось к своим гражданам с призывом покинуть территорию Украины и отложить на время поездки в эту страну, соответствующее обращение было опубликовано на сайте посольства.
«В свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории Украины просим соотечественников покинуть страну в целях личной безопасности», — сказано в сообщении.
Обстрелы Киева и других городов Украины начались утром 10 октября. Позже в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил о нанесении ракетных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Российский лидер также предостерег Киев от продолжения терактов на территории России. По его словам, ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.
С призывом покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в эту страну уже выступили посольства США и Казахстана.
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