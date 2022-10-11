Узбекистан призвал своих граждан покинуть Украину

Обстрелы Киева и других городов Украины начались утром 10 октября. Позже в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил о нанесении ракетных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Российский лидер также предостерег Киев от продолжения терактов на территории России. По его словам, ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.