Казахстан призвал своих граждан покинуть Украину
Посольство Казахстана в Киеве призвало своих соотечественников покинуть территорию Украины в связи с усилением обстрелов городов страны.
«В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок на Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах. Также посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины», – говорится в сообщении посольства.
Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам обратилось и посольство США.
Обстрелы украинской территории усилились после того, как в минувшие выходные произошел взрыв на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Как заявил президент РФ Владимир Путин, при повторении попыток организации подобных терактов ответ России будет еще более жестким.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма. В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, полностью восстановить мост получится примерно за полтора месяца, в настоящее время движение по мосту частично восстановлено.
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