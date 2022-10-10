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Политика

Казахстан призвал своих граждан покинуть Украину

Ведомости

Посольство Казахстана в Киеве призвало своих соотечественников покинуть территорию Украины в связи с усилением обстрелов городов страны.

«В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок на Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах. Также посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины», – говорится в сообщении посольства.

Ранее с аналогичным призывом к своим гражданам обратилось и посольство США. 

Обстрелы украинской территории усилились после того, как в минувшие выходные произошел взрыв на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Как заявил президент РФ Владимир Путин, при повторении попыток организации подобных терактов ответ России будет еще более жестким.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крыма. В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, полностью восстановить мост получится примерно за полтора месяца, в настоящее время движение по мосту частично восстановлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных