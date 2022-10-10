Казахстан призвал своих граждан покинуть Украину

«В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок на Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах. Также посольство убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины», – говорится в сообщении посольства.