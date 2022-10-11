Газета
Политика

В МИД Казахстана сообщили о возможной эвакуации сотрудников посольства в Киеве

Ведомости

В МИД Казахстана обсуждается вопрос об эвакуации сотрудников посольства республики в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель МИДа республики Айбек Смадияров.

«Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства», — уточнил Смадияров (цитата по ТАСС).

По его словам, решение будет принято в ближайшие дни, ожидается полная эвакуация. В МИДе республики не уточнили, в какой город планируется перевезти дипломатов.

Накануне посольство Казахстана в Киеве призвало соотечественников покинуть территорию Украины из-за усиления обстрелов городов страны. Также граждан республики попросили воздержаться от поездок на Украину. Аналогичное заявление сделало посольство США.

10 октября в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил о нанесении ракетных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Российский лидер также предостерег Киев от продолжения терактов на территории России. По его словам, ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.

Помимо Киева, прилеты были также зафиксированы в Днепре, Львове, Тернополе и Одессе. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении 11 инфраструктурных объектов. Позже в Минобороны РФ заявили о поражении всех намеченных целей в результате массированного удара по Украине.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных