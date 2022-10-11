В МИД Казахстана сообщили о возможной эвакуации сотрудников посольства в Киеве
В МИД Казахстана обсуждается вопрос об эвакуации сотрудников посольства республики в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель МИДа республики Айбек Смадияров.
«Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства», — уточнил Смадияров (цитата по ТАСС).
По его словам, решение будет принято в ближайшие дни, ожидается полная эвакуация. В МИДе республики не уточнили, в какой город планируется перевезти дипломатов.
10 октября в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил о нанесении ракетных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Российский лидер также предостерег Киев от продолжения терактов на территории России. По его словам, ответ на подобные действия украинских властей будет жестким и соразмерным угрозам в отношении РФ.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса