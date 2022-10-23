Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске

«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории Су. Выехал на место. Все подразделения уже здесь», — написал Кобзев в своем Telegram-канале, добавив, что данных о пострадавших в результате крушения пока нет.