Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске
Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона выехал на место происшествия.
«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории Су. Выехал на место. Все подразделения уже здесь», — написал Кобзев в своем Telegram-канале, добавив, что данных о пострадавших в результате крушения пока нет.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что самолет Су-30 упал на деревянный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. На площади 200 кв. м произошел пожар.
«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — рассказали в ведомстве.
Telegram-канал «112» опубликовал момент крушения самолета.
Вечером 17 октября сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 15 человек, в том числе трое детей, еще 25 были госпитализированы.