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Шойгу обсудил с британским коллегой ситуацию на Украине

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, сообщает Минобороны России. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине.

«Обсуждена ситуация на Украине... Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

22 октября Шойгу также провел переговоры с министрами обороны Турции и Франции.

21 октября министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности. 13 мая впервые за почти три месяца состоялся последний разговор глав оборонных ведомств, а 19 мая прошли переговоры между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных