Шойгу обсудил с британским коллегой ситуацию на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, сообщает Минобороны России. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине.
«Обсуждена ситуация на Украине... Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
21 октября министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности. 13 мая впервые за почти три месяца состоялся последний разговор глав оборонных ведомств, а 19 мая прошли переговоры между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.