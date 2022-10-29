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В Госдуме сочли неприемлемыми условия размораживания российских активов

Ведомости

Манипуляции с российскими деньгами незаконны, а любые предварительные условия их размораживания неприемлемы, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные в рамках санкций резервы Центробанка РФ в размере 300 млрд евро можно сохранить в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не поможет восстановить Украину.

«Любые манипуляции с нашими деньгами незаконны! Любые предварительные условия их размораживания неприемлемы», — сказал Морозов. Он убежден, что  замороженные активы Москвы будут возвращены: «Либо просто отдадут, как и положено. Либо заберем западными активами в России», — заявил депутат.

Морозов сообщил агентству, что РФ точно восстановит «новую, ненацистскую и дружественную России» Украину, а средства на это найдутся.

В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд. В октябре лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Еврокомиссии отмечали, что на эти цели потребуется свыше 350 млрд евро. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заморозку российских активов за рубежом воровством.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных