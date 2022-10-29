В Госдуме сочли неприемлемыми условия размораживания российских активов
Манипуляции с российскими деньгами незаконны, а любые предварительные условия их размораживания неприемлемы, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные в рамках санкций резервы Центробанка РФ в размере 300 млрд евро можно сохранить в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не поможет восстановить Украину.
«Любые манипуляции с нашими деньгами незаконны! Любые предварительные условия их размораживания неприемлемы», — сказал Морозов. Он убежден, что замороженные активы Москвы будут возвращены: «Либо просто отдадут, как и положено. Либо заберем западными активами в России», — заявил депутат.
Морозов сообщил агентству, что РФ точно восстановит «новую, ненацистскую и дружественную России» Украину, а средства на это найдутся.
В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд. В октябре лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Еврокомиссии отмечали, что на эти цели потребуется свыше 350 млрд евро. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заморозку российских активов за рубежом воровством.