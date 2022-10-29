В Госдуме сочли неприемлемыми условия размораживания российских активов

В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд. В октябре лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Еврокомиссии отмечали, что на эти цели потребуется свыше 350 млрд евро. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заморозку российских активов за рубежом воровством.