Фон дер Ляйен назвала целью ЕС конфискацию активов России в пользу Украины
Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Берлине.
«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения», — отметила фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).
По ее словам, ЕК создала специальную экспертную группу представителей государств-членов и международных экспертов. Эксперты должны понять, каковы легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины.
Глава ЕК, опираясь на оценку Всемирного банка, заявила, что на восстановление Украины потребуется свыше 350 млрд евро. Эта сумма примерно соответствует заявленному ЕС и США объему замороженных активов России на их территории, заключила она.
На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала выводы по итогам саммита ЕС, среди которых значилось и предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.
В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заморозку российских активов за рубежом воровством. Он отметил, что Москва сделает все возможное, чтобы бороться с возможной конфискацией.
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