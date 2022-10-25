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Фон дер Ляйен назвала целью ЕС конфискацию активов России в пользу Украины

Ведомости

Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Берлине.

«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения», — отметила фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

По ее словам, ЕК создала специальную экспертную группу представителей государств-членов и международных экспертов. Эксперты должны понять, каковы легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины.

Глава ЕК, опираясь на оценку Всемирного банка, заявила, что на восстановление Украины потребуется свыше 350 млрд евро. Эта сумма примерно соответствует заявленному ЕС и США объему замороженных активов России на их территории, заключила она.

На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала выводы по итогам саммита ЕС, среди которых значилось и предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заморозку российских активов за рубежом воровством. Он отметил, что Москва сделает все возможное, чтобы бороться с возможной конфискацией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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