Захарова: властям Украины не нужны стабильность и продовольственная безопасность
Украинским властям не нужны стабильность и продовольственная безопасность, они делают все для того, чтобы им не прекращали поставлять деньги и оружие, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который ранее призвал мировое сообщество потребовать от России дальнейшего выполнения условий «зерновой сделки».
«Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают всё, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства – лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шёл над Зеленским», – написала Захарова.
Утром 29 октября в Минобороны сообщили, что корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе, были атакованы с украинской стороны беспилотниками. В результате этой атаки незначительные повреждения получили одно судно и заграждение в бухте Южная, все беспилотники были уничтожены. В оборонном ведомстве также сообщили, что все подвергшиеся атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности сухогрузов, перемещающихся по зеленому коридору, организованному в рамках «зерновой сделки». На фоне этого Россия приняла решение приостановить на неопределенный срок участие в соглашении по обеспечению вывоза продовольствия с Украины. Как подчеркнули в МИД РФ, российская сторона в связи с произошедшим «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов».