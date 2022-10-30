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Глава МАГАТЭ считает маловероятным привлечение миротворцев на ЗАЭС

Ведомости

В переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС достигнут прогресс, привлечение «голубых касок» ООН для участия в миссии на объекте маловероятно, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы достигли прогресса [по зоне безопасности], переговоры еще идут, и последнее решение еще не принято», — заявил Гросси в интервью итальянскому информагентству Nova (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы МАГАТЭ, о срочности этого вопроса он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН. Гросси указал, что для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето.

«…В настоящее время я считаю, что это маловероятно, и по этой причине я еще и считаю, что пространство [для действий], которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно», — сказал Гросси, отвечая на вопрос о возможном привлечении миротворцев.

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В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию станции 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

6 сентября агентство опубликовало доклад по итогам своей поездки на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект.

В октябре в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с Гросси. Глава МАГАТЭ отметил значимую роль России для агентства в вопросах, связанных с мирным использованием атомной энергии. Путин заявил о готовности к диалогу по ситуации вокруг ЗАЭС. По итогам переговоров Гросси отметил, что «никто не хочет ядерной катастрофы».

До этого глава МАГАТЭ также встретился с украинскими властями в Киеве. Он сообщил о достижении прогресса в вопросе безопасности АЭС, опубликовав в Twitter фотографии с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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