Глава МАГАТЭ считает маловероятным привлечение миротворцев на ЗАЭС
В переговорах по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС достигнут прогресс, привлечение «голубых касок» ООН для участия в миссии на объекте маловероятно, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Мы достигли прогресса [по зоне безопасности], переговоры еще идут, и последнее решение еще не принято», — заявил Гросси в интервью итальянскому информагентству Nova (цитата по «РИА Новости»).
По словам главы МАГАТЭ, о срочности этого вопроса он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН. Гросси указал, что для привлечения ООН необходимо прохождение в Совете Безопасности, где Россия имеет право вето.
«…В настоящее время я считаю, что это маловероятно, и по этой причине я еще и считаю, что пространство [для действий], которое МАГАТЭ смогло получить, действительно ценно», — сказал Гросси, отвечая на вопрос о возможном привлечении миротворцев.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию станции 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября агентство опубликовало доклад по итогам своей поездки на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект.
В октябре в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с Гросси. Глава МАГАТЭ отметил значимую роль России для агентства в вопросах, связанных с мирным использованием атомной энергии. Путин заявил о готовности к диалогу по ситуации вокруг ЗАЭС. По итогам переговоров Гросси отметил, что «никто не хочет ядерной катастрофы».
До этого глава МАГАТЭ также встретился с украинскими властями в Киеве. Он сообщил о достижении прогресса в вопросе безопасности АЭС, опубликовав в Twitter фотографии с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.