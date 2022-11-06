В Госдуме допустили принятие законопроекта о статусе ветерана для добровольцев на днях

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 1 ноября в Генштабе сообщили, что в добровольческие отряды записалось более 15 000 россиян. Еще в марте Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников военной операции на Украине и в Донбассе. Статус ветерана предполагает ряд льгот, в том числе ежемесячные выплаты военнослужащим или их семьям.