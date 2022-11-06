В Госдуме допустили принятие законопроекта о статусе ветерана для добровольцев на днях
Депутаты Госдумы РФ в ближайшие дни могут рассмотреть и принять во всех чтениях законопроект о наделении добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, статусом ветерана боевых действий. Об этом сообщил Telegram-канал «ДумаТВ.Brief» со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.
«Госдума может на следующей неделе рассмотреть проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев сразу в трех чтениях, сообщил глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов», — говорится в публикации.
Законопроект о наделении добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, статусом ветерана боевых действий, был внесен в Госдуму на этой неделе.
Над ним работали 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также группа сенаторов, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Согласно тексту документа, добровольцы — участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий. А те из них, кто получил ранения в этот период, смогут претендовать также на статус инвалида боевых действий.
26 октября данную инициативу поддержало правительство РФ. В кабмине отметили, что поправки в ФЗ «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными ВС РФ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 1 ноября в Генштабе сообщили, что в добровольческие отряды записалось более 15 000 россиян. Еще в марте Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников военной операции на Украине и в Донбассе. Статус ветерана предполагает ряд льгот, в том числе ежемесячные выплаты военнослужащим или их семьям.