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Байден проигнорировал звонок Зеленского после инцидента с ракетами в Польше

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский после падения ракеты на территории Польши запросил звонок с американским президентом Джо Байденом, однако разговор лидеров так и не состоялся. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Телеканал также утверждает, что после слов Зеленского о падении в Польше якобы российской ракеты советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил в офис главы Украины и призвал Киев быть более сдержанным в выражениях.

Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Тогда агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими. В польском МИДе сделали аналогичное заявление. Однако позже AP опровергло свою публикацию, а в Польше заявили об отсутствии доказательств того, что ракета была запущена из России.

16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».

Позже Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил, что Вашингтон пока придерживается предварительной версии, согласно которой упавшая на территории Польши ракета была запущена украинской ПВО.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к инциденту. По его словам, упавшие ракеты не имели украинского происхождения. В ответ Байден отметил, что слова Зеленского не являются доказательством. После этого украинский лидер смягчил риторику и сказал, что «не знает на 100%» о случившемся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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