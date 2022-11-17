Байден проигнорировал звонок Зеленского после инцидента с ракетами в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский после падения ракеты на территории Польши запросил звонок с американским президентом Джо Байденом, однако разговор лидеров так и не состоялся. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Телеканал также утверждает, что после слов Зеленского о падении в Польше якобы российской ракеты советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил в офис главы Украины и призвал Киев быть более сдержанным в выражениях.
Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Тогда агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими. В польском МИДе сделали аналогичное заявление. Однако позже AP опровергло свою публикацию, а в Польше заявили об отсутствии доказательств того, что ракета была запущена из России.
16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».
Позже Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил, что Вашингтон пока придерживается предварительной версии, согласно которой упавшая на территории Польши ракета была запущена украинской ПВО.
В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к инциденту. По его словам, упавшие ракеты не имели украинского происхождения. В ответ Байден отметил, что слова Зеленского не являются доказательством. После этого украинский лидер смягчил риторику и сказал, что «не знает на 100%» о случившемся.
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