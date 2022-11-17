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Байден заявил об отсутствии доказательств в словах Зеленского о ракетах в Польше

Ведомости

Президент США Джо Байден сообщил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшие на территории Польши ракеты не были украинскими, передает Reuters. 

«Это не доказательство», — подчеркнул он.

Накануне, 16 ноября, Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Киева к произошедшему инциденту и в том, что упавшие ракеты не имели украинского происхождения. 

Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши. Тогда агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими. 

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Позже Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления зарубежных политиков и украинских источников о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».

Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Данную версию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, допустивший, что упала ракета украинской ПВО.

16 ноября Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил, что Вашингтон пока придерживается предварительной версии о том, что упавшая на территорию Польши ракета была запущена украинской ПВО. Помимо этого, телеканал CNN сообщил, что украинские военные проинформировали США и союзников о попытке перехватить российскую ракету примерно в то же время, когда произошел инцидент на территории Польши.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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