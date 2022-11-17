Байден заявил об отсутствии доказательств в словах Зеленского о ракетах в Польше
Президент США Джо Байден сообщил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшие на территории Польши ракеты не были украинскими, передает Reuters.
«Это не доказательство», — подчеркнул он.
Накануне, 16 ноября, Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Киева к произошедшему инциденту и в том, что упавшие ракеты не имели украинского происхождения.
Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши. Тогда агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими.
Позже Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления зарубежных политиков и украинских источников о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».
16 ноября Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил, что Вашингтон пока придерживается предварительной версии о том, что упавшая на территорию Польши ракета была запущена украинской ПВО. Помимо этого, телеканал CNN сообщил, что украинские военные проинформировали США и союзников о попытке перехватить российскую ракету примерно в то же время, когда произошел инцидент на территории Польши.
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