Байден заявил об отсутствии доказательств в словах Зеленского о ракетах в Польше

Инцидент с падением ракеты на территории Польше произошел 15 ноября, в результате чего погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Отмечалось, что взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке Польши. Тогда агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими.