Украина не сможет участвовать в расследовании падения ракеты в Польше

«Если гости с Украины захотят увидеть действия и расследование, то им это можно показать, но если речь идет об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации, то это уже требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров», — сказал Дуда. Ранее глава Бюро международной канцелярии польского президента Якуб Кумох сообщил, что экспертам из Украины разрешили участвовать в расследовании на месте падения ракеты в Польше. Несмотря на то что упавшая ракета принадлежала украинским военным, Киев в этом не виноват, утверждает Кумох.