Украина не сможет участвовать в расследовании падения ракеты в Польше
Польский президент Анджей Дуда заявил, что представители Украины смогут ознакомиться с расследованием падения ракеты в Польше, но не участвовать в нем, пишут «РИА Новости».
«Если гости с Украины захотят увидеть действия и расследование, то им это можно показать, но если речь идет об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации, то это уже требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров», — сказал Дуда. Ранее глава Бюро международной канцелярии польского президента Якуб Кумох сообщил, что экспертам из Украины разрешили участвовать в расследовании на месте падения ракеты в Польше. Несмотря на то что упавшая ракета принадлежала украинским военным, Киев в этом не виноват, утверждает Кумох.
Инцидент с падением ракеты на территории Польши произошел 15 ноября, в результате погибли два человека. На фоне этих событий власти Польши созвали срочное совещание комитета по национальной безопасности. Тогда агентство Associated Press со ссылкой на источник в американской разведке писало, что упавшие в Польше ракеты были якобы российскими. В польском МИДе сделали аналогичное заявление. Однако позже AP опровергло свою публикацию, а в Польше заявили об отсутствии доказательств того, что ракета была запущена из России.
16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки на фотографиях с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».
Позже Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил, что Вашингтон пока придерживается предварительной версии, согласно которой упавшая на территории Польши ракета была запущена украинской ПВО.
В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил о непричастности Киева к инциденту. По его словам, упавшие ракеты не имели украинского происхождения. В ответ президент США Джо Байден отметил, что слова Зеленского не являются доказательством. После этого украинский лидер смягчил риторику и сказал, что «не знает на 100%» о случившемся. Вечером, 17 ноября, Зеленский после падения ракеты на территории Польши запросил звонок с Байденом, однако разговор лидеров так и не состоялся.
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