Премьер Британии признал, что Россию невозможно исключить из G20

Саммит G20 проходил на Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее против исключения России из G20 выступил Китай. Глава китайского МИД Ван И заявил, что «никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов».