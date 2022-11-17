Премьер Британии признал, что Россию невозможно исключить из G20
Россию невозможно исключить из G20, однако партнеры Великобритании в организации передали четкий сигнал о недопустимости применения ядерного оружия. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
«Невозможно исключить Россию из консенсусных организаций, но мы тесно работаем с партнерами по G20, чтобы передать четкий единый сигнал, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы», — сказал Сунак (цитата по ТАСС).
Британский премьер подчеркнул, что нынешний период истории не должен стать «эрой войны». По его словам, Москва этот посыл услышала.
Саммит G20 проходил на Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее против исключения России из G20 выступил Китай. Глава китайского МИД Ван И заявил, что «никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов».
12 ноября газета The Telegraph сообщила о планах ЕС и Великобритании изолировать делегацию из России на саммите. Однако уже 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц признал, что изолировать российскую делегацию на мероприятии не удалось.
Кроме того, в итоговой декларации позиция стран G20 по украинскую кризису разделилась. Отмечалось, что большинство стран-участниц «резко осудили» военные действия на Украине, однако ряд государств выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций».
Также в совместном заявление была сформулирована позиция стран G20 по ядерному оружию. «Группа двадцати» заявила о недопустимости его применения и призвала к мирному урегулированию всех конфликтов. Принятую по итогам саммита декларацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «победой здравого смысла».
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