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Премьер Британии признал, что Россию невозможно исключить из G20

Ведомости

Россию невозможно исключить из G20, однако партнеры Великобритании в организации передали четкий сигнал о недопустимости применения ядерного оружия. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. 

«Невозможно исключить Россию из консенсусных организаций, но мы тесно работаем с партнерами по G20, чтобы передать четкий единый сигнал, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы», — сказал Сунак (цитата по ТАСС). 

Британский премьер подчеркнул, что нынешний период истории не должен стать «эрой войны». По его словам, Москва этот посыл услышала. 

Саммит G20 проходил на Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее против исключения России из G20 выступил Китай. Глава китайского МИД Ван И заявил, что «никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов». 

12 ноября газета The Telegraph сообщила о планах ЕС и Великобритании изолировать делегацию из России на саммите. Однако уже 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц признал, что изолировать российскую делегацию на мероприятии не удалось.

Кроме того, в итоговой декларации позиция стран G20 по украинскую кризису разделилась. Отмечалось, что большинство стран-участниц «резко осудили» военные действия на Украине, однако ряд государств выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций». 

Также в совместном заявление была сформулирована позиция стран G20 по ядерному оружию. «Группа двадцати» заявила о недопустимости его применения и призвала к мирному урегулированию всех конфликтов. Принятую по итогам саммита декларацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «победой здравого смысла».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных