Песков назвал итоговую декларацию G20 победой здравого смысла

«Это, скорее, победа здравого смысла. И конечно, здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в "двадцатке", и индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в "двадцатке", и наших партнеров — китайцев, других стран», — отметил представитель Кремля.