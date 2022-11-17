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Песков назвал итоговую декларацию G20 победой здравого смысла

Ведомости

Итоговую декларацию саммита G20 можно назвать «победой здравого смысла», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это, скорее, победа здравого смысла. И конечно, здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в "двадцатке", и индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в "двадцатке", и наших партнеров — китайцев, других стран», — отметил представитель Кремля.

По его словам, в итоговой декларации удалось нейтрализовать «слепую агрессивность коллективного Запада» и выйти на компромисс, иначе впервые саммит «двадцатки» мог бы остаться без заключительного документа.

«В целом мы оцениваем весьма позитивно. Там отражена ситуация, на которую имеются разные точки зрения. И действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может подходить, хотя бы подходить, что называется, к снаряду решения самых важных и актуальных проблем», — заключил Песков.

«Группа двадцати» ранее согласовала совместное заявление по итогам саммита на Бали. Страны G20, осудившие конфликт на Украине, отметили, что боевые действия «причиняют огромные человеческие страдания», а также оказывают негативное влияние на мировую экономику.

В то же время, говорится в совместном заявлении, ряд стран выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций». Участники саммита подчеркнули, что встреча стран G20 на Бали не является площадкой «для решения вопросов безопасности».

Саммит G20 на Бали проходил с 15 по 16 ноября. В этом году российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. 15 ноября он завершил участие в саммите и покинул Бали. Вместо него российскую сторону на последующих мероприятиях представлял министр финансов Антон Силуанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных