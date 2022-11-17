Песков назвал итоговую декларацию G20 победой здравого смысла
Итоговую декларацию саммита G20 можно назвать «победой здравого смысла», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это, скорее, победа здравого смысла. И конечно, здесь большая заслуга и наших дипломатов, и нашей шерпы, и большая заслуга индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в "двадцатке", и индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в "двадцатке", и наших партнеров — китайцев, других стран», — отметил представитель Кремля.
По его словам, в итоговой декларации удалось нейтрализовать «слепую агрессивность коллективного Запада» и выйти на компромисс, иначе впервые саммит «двадцатки» мог бы остаться без заключительного документа.
«В целом мы оцениваем весьма позитивно. Там отражена ситуация, на которую имеются разные точки зрения. И действительно, этот формат наиболее полно в настоящий момент, наверное, представляет ситуацию в мире и наиболее полно может подходить, хотя бы подходить, что называется, к снаряду решения самых важных и актуальных проблем», — заключил Песков.
«Группа двадцати» ранее согласовала совместное заявление по итогам саммита на Бали. Страны G20, осудившие конфликт на Украине, отметили, что боевые действия «причиняют огромные человеческие страдания», а также оказывают негативное влияние на мировую экономику.
В то же время, говорится в совместном заявлении, ряд стран выразили другое мнение относительно «ситуации и санкций». Участники саммита подчеркнули, что встреча стран G20 на Бали не является площадкой «для решения вопросов безопасности».
Саммит G20 на Бали проходил с 15 по 16 ноября. В этом году российскую делегацию на мероприятии представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. 15 ноября он завершил участие в саммите и покинул Бали. Вместо него российскую сторону на последующих мероприятиях представлял министр финансов Антон Силуанов.
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