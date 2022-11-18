Премьер Папуа – Новой Гвинеи сообщил о благоприятных для России итогах встречи лидеров АТЭС
Российская позиция относительно конфликта на Украине вошла в проект итогового коммюнике стран – участников саммита АТЭС «в благоприятном для России ключе». Об этом журналистам сообщил премьер министр Папуа – Новой Гвинеи Джеймс Марапе, отвечая на вопрос «Ведомостей». По его словам, итоговый документ в целом удалось согласовать. «Думаю, да», – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Премьер Папуа – Новой Гвинеи стал единственным представителем стран – участников АТЭС, согласившимся пообщаться с журналистами. Остальные лидеры, проходя по пассажу из зала пленарных заседаний мимо зоны для прессы, на вопросы не отвечали. Вице-президента США Камалы Харрис и главы КНР Си Цзинь Пина в кулуарах не было.
Как ранее сообщал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, ряд западных стран – участников АТЭС пытался продвинуть включение в итоговую декларацию форума АТЭС формулировки, в целом аналогичные той риторике, которой они придерживались при подготовке коммюнике по итогам саммита G20, завершившегося 16 ноября. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что на индонезийском форуме обсуждались вопросы продовольствия, энергетики, здравоохранения, но «наши западные коллеги всячески пытались сделать эту [итоговую] декларацию политизированной и протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей «двадцатки», т. е. и нас самих». На АТЭС особенно резко высказывалась Япония, уточнил замминистра Панкин.
Саммит стран АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября. Российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Кроме него и Панкина в ее составе заявлены замминистра экономического развития Владимир Ильичев, предправления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, бизнесмен Олег Дерипаска. Эта встреча станет первой в очном формате после двух лет перерыва из-за пандемии коронавируса. Основными темами предстоящей встречи станут вопросы постковидного восстановления глобальной экономики и торговли, климатические уязвимости и перспективы взаимодействия между членами АТЭС.
Сейчас в состав АТЭС входит 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского региона, всего в них проживает 2,8 млрд человек. В состав АТЭС кроме России входят 20 участников: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, а также Гонконг и Тайвань. В этих странах проживает 2,8 млрд человек, экономики АТЭС занимают 60% мирового ВВП и почти половину международной торговли.
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