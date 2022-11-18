Премьер Папуа – Новой Гвинеи сообщил о благоприятных для России итогах встречи лидеров АТЭС

Как ранее сообщал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, ряд западных стран – участников АТЭС пытался продвинуть включение в итоговую декларацию форума АТЭС формулировки, в целом аналогичные той риторике, которой они придерживались при подготовке коммюнике по итогам саммита G20, завершившегося 16 ноября. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что на индонезийском форуме обсуждались вопросы продовольствия, энергетики, здравоохранения, но «наши западные коллеги всячески пытались сделать эту [итоговую] декларацию политизированной и протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей «двадцатки», т. е. и нас самих». На АТЭС особенно резко высказывалась Япония, уточнил замминистра Панкин.