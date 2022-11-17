Замглавы МИДа заявил о планах развеять опасения вторичных санкций среди стран АТЭС

Замглавы МИДа заявил о планах развеять опасения вторичных санкций среди стран АТЭСЭто должно помочь перезапустить транспортное сообщение и туризм
Одна из практических задач российской делегации на саммите АТЭС в Таиланде – показать, что Россия не токсичная страна с точки зрения экономического взаимодействия. Об этом «Ведомостям» в кулуарах форума сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. По его словам, многие партнеры, в частности из стран Азии, находятся под прессингом вторичных санкций.
«Многие боятся многовекторных санкций. Опасения резонные, объяснимые, но кроме угроз введения [вторичных] санкций, никто не помогает решать задачи, которые надо решать, – заявил Панкин "Ведомостям". – Наша задача – проводить разъяснения, показать, что мы можем, умеем, знаем, как нужно работать в сложившихся условиях». Ослабление прессинга позволит запустить процессы, которые сейчас существенно замедлились, например авиаперелеты, взаимный туризм, транспортное сообщение, торговлю и т. д.
По словам Панкина, ряд стран продвигает включение в итоговую декларацию форума АТЭС формулировки, в целом аналогичные той риторике, которой они придерживались при подготовке коммюнике по итогам саммита G20, завершившегося 16 ноября. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что на индонезийском форуме обсуждались вопросы продовольствия, энергетики, здравоохранения, но «наши западные коллеги всячески пытались сделать эту [итоговую] декларацию политизированной и протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей «двадцатки», т. е. и нас самих». На АТЭС особенно резко высказывалась Япония, уточнил замминистра Панкин.
«Работа еще идет, очень бы хотелось надеяться, что сегодня вечером она закончится согласованием итоговой декларации и ряда других документов. И мы сможем выйти на договоренности. Почти половина состава участников Бали (регион проведения саммита G20) находится здесь, поэтому у меня есть надежда, что мы вырулим на приемлемое для всех, в том числе для нас, решение», – уточнил Панкин.
В декларации G20 подчеркивается роль «двадцатки» как форума для глобального экономического сотрудничества, тем более что сегодня миру приходится «решать серьезные экономические задачи». Большинство членов G20 затронули события на Украине, указав на «вызванные ими огромные человеческие страдания и осложнение актуальных проблем в мировой экономике». Для обсуждения вопросов безопасности, говорится в документе, «группа двадцати» «не является подходящим форумом», хотя они и могут оказывать серьезное влияние на экономику. Лидеры стран подчеркнули, что не считают формат объединения «форумом для решения вопросов безопасности».
Саммит стран АТЭС проходит в Бангкоке 18-19 ноября. Российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Кроме него и Панкина в ее составе заявлены замминистра экономического развития Владимир Ильичев, предправления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, бизнесмен Олег Дерипаска. Эта встреча станет первой в очном формате после двух лет перерыва из-за пандемии коронавируса. Основными темами предстоящей встречи станут вопросы постковидного восстановления глобальной экономики и торговли, климатические уязвимости и перспективы взаимодействия между членами АТЭС.
Сейчас в состав АТЭС входит 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского региона, всего в них проживает 2,8 млрд человек. В состав АТЭС кроме России входят 20 участников: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, а также Гонконг и Тайвань. В этих странах проживает 2,8 млрд человек, экономики АТЭС занимают 60% мирового ВВП и почти половину международной торговли.