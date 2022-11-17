Замглавы МИДа заявил о планах развеять опасения вторичных санкций среди стран АТЭС

«Работа еще идет, очень бы хотелось надеяться, что сегодня вечером она закончится согласованием итоговой декларации и ряда других документов. И мы сможем выйти на договоренности. Почти половина состава участников Бали (регион проведения саммита G20) находится здесь, поэтому у меня есть надежда, что мы вырулим на приемлемое для всех, в том числе для нас, решение», – уточнил Панкин.