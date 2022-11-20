Минобороны заявило о поражении дивизиона ВСУ, который обстреливал Белгород
Российские Вооруженные силы нанесли поражение дивизиону украинской 40-й артиллерийской бригады в Харьковской области, который обстреливал Белгородскую область. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
ВС РФ поразили дивизион в ходе контрбатарейной борьбы в районах города Волчанск и села Гатище Харьковской области, уточнили в ведомстве. По данным Минобороны, уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более 10 украинских военных.
Кроме того, в районе Краматорска (ДНР) высокоточные ракеты уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении российскими войсками гаубиц М777, которые США и страны Европы поставили украинской армии. Так, в июне за сутки ВС РФ ударили по 15 гаубицам, а в августе поразили крупный склад боеприпасов с ракетами к РСЗО HIMARS производства США и снарядами к M777. Сообщалось, что ВСУ обстреливали из американских гаубиц Энергодар Запорожской области.
ВСУ с момента начала спецоперации выпустили свыше 450 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР, сообщило 10 ноября представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).