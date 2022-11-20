Минобороны заявило о поражении дивизиона ВСУ, который обстреливал Белгород

Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении российскими войсками гаубиц М777, которые США и страны Европы поставили украинской армии. Так, в июне за сутки ВС РФ ударили по 15 гаубицам, а в августе поразили крупный склад боеприпасов с ракетами к РСЗО HIMARS производства США и снарядами к M777. Сообщалось, что ВСУ обстреливали из американских гаубиц Энергодар Запорожской области.