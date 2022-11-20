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Минобороны заявило о поражении дивизиона ВСУ, который обстреливал Белгород

Ведомости

Российские Вооруженные силы нанесли поражение дивизиону украинской 40-й артиллерийской бригады в Харьковской области, который обстреливал Белгородскую область. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ВС РФ поразили дивизион в ходе контрбатарейной борьбы в районах города Волчанск и села Гатище Харьковской области, уточнили в ведомстве. По данным Минобороны, уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более 10 украинских военных.

Кроме того, в районе Краматорска (ДНР) высокоточные ракеты уничтожили две установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении российскими войсками гаубиц М777, которые США и страны Европы поставили украинской армии. Так, в июне за сутки ВС РФ ударили по 15 гаубицам, а в августе поразили крупный склад боеприпасов с ракетами к РСЗО HIMARS производства США и снарядами к M777. Сообщалось, что ВСУ обстреливали из американских гаубиц Энергодар Запорожской области.

ВСУ с момента начала спецоперации выпустили свыше 450 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР, сообщило 10 ноября представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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