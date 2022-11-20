В Белоруссии заявили о пересечении человеком с оружием границы со стороны Украины

В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт на Украине до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница — «вот тогда дадим отпор». На этой неделе белорусские пограничники сбили беспилотник вблизи границы с Украиной, сообщала пресс-служба пограничного комитета Белоруссии.