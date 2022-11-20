В Белоруссии заявили о пересечении человеком с оружием границы со стороны Украины
Вооруженный человек незаконно пересек белорусско-украинскую границу, инцидент зафиксировала камера в железнодорожном пункте пропуска Словечно в Белоруссии, сообщил пограничный комитет республики в своем Telegram-канале. Украинские военные продолжают осуществлять провокации на границе, заявили в погранкомитете.
Инцидент произошел днем в субботу, 19 ноября. На опубликованной видеозаписи видно, как вооруженный мужчина движется в направлении границы, которая проходит по центру железнодорожного моста. Человек незаконно пересек границу и зашел на территорию Белоруссии, сообщили в пресс-службе.
«Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу», — рассказали в погранкомитете, добавив, что по данному факту проводятся проверочные мероприятия.
В Белоруссии считают, что такие провокационные ситуации возникают из-за «низкой дисциплины» украинских сил и могут привести к вооруженному боестолкновению.
В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт на Украине до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница — «вот тогда дадим отпор». На этой неделе белорусские пограничники сбили беспилотник вблизи границы с Украиной, сообщала пресс-служба пограничного комитета Белоруссии.
В прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.