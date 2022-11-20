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В Белоруссии заявили о пересечении человеком с оружием границы со стороны Украины

Ведомости

Вооруженный человек незаконно пересек белорусско-украинскую границу, инцидент зафиксировала камера в железнодорожном пункте пропуска Словечно в Белоруссии, сообщил пограничный комитет республики в своем Telegram-канале. Украинские военные продолжают осуществлять провокации на границе, заявили в погранкомитете.

Инцидент произошел днем в субботу, 19 ноября. На опубликованной видеозаписи видно, как вооруженный мужчина движется в направлении границы, которая проходит по центру железнодорожного моста. Человек незаконно пересек границу и зашел на территорию Белоруссии, сообщили в пресс-службе. 

«Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу», — рассказали в погранкомитете, добавив, что по данному факту проводятся проверочные мероприятия.

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В Белоруссии считают, что такие провокационные ситуации возникают из-за «низкой дисциплины» украинских сил и могут привести к вооруженному боестолкновению.

В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт на Украине до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница — «вот тогда дадим отпор». На этой неделе белорусские пограничники сбили беспилотник вблизи границы с Украиной, сообщала пресс-служба пограничного комитета Белоруссии.

В прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики в рамках развертывания совместной региональной группировки войск. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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