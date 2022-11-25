Газета
Политика

Еврокомиссия: ЕС никогда не добивался запрета импорта газа из России

Ведомости

Евросоюз никогда не работал над введением запрета на импорт российского газа, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции.

«Мы принимали ограничительные меры в отношении российской нефти, импортируемой в ЕС через трубопроводы с несколькими исключениями. Но никогда не объявляли, что работаем над введением запрета в отношении российского газа. Ничего не изменилось», – приводит его слова ТАСС.

При этом ранее главы минэнерго стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Также Еврокомиссия вновь предложила ввести потолок цен для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF на уровне 275 евро за МВтч. Согласно предложению, механизм будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро в течение двух недель. Второе — это если цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.

В Кремле назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Politico: власти ЕС обвинили США в получении сверхприбыли от конфликта на Украине
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных