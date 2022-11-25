Еврокомиссия: ЕС никогда не добивался запрета импорта газа из России
Евросоюз никогда не работал над введением запрета на импорт российского газа, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции.
«Мы принимали ограничительные меры в отношении российской нефти, импортируемой в ЕС через трубопроводы с несколькими исключениями. Но никогда не объявляли, что работаем над введением запрета в отношении российского газа. Ничего не изменилось», – приводит его слова ТАСС.
При этом ранее главы минэнерго стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Также Еврокомиссия вновь предложила ввести потолок цен для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF на уровне 275 евро за МВтч. Согласно предложению, механизм будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро в течение двух недель. Второе — это если цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.
В Кремле назвали обсуждения ценового потолка «непонятными» и «малообъяснимыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.