Еврокомиссия: ЕС никогда не добивался запрета импорта газа из России

При этом ранее главы минэнерго стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Также Еврокомиссия вновь предложила ввести потолок цен для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF на уровне 275 евро за МВтч. Согласно предложению, механизм будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро в течение двух недель. Второе — это если цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.