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В Кривом Роге сообщили о приостановке работы железной дороги после ударов

Ведомости

Утренние удары разрушили железнодорожную инфраструктуру в районе Кривого Рога Днепропетровской области Украины, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет, сообщил в эфире телеканала «Рада» глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет» — цитирует Ситниченко Telegram-канал Klymenko Time.

По его словам, пострадавших в результате ударов нет. 

Власти Днепропетровской области также сообщили, что утром две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, назвав разрушения в Кривом Роге серьезными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных