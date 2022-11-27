В Кривом Роге сообщили о приостановке работы железной дороги после ударов
Утренние удары разрушили железнодорожную инфраструктуру в районе Кривого Рога Днепропетровской области Украины, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет, сообщил в эфире телеканала «Рада» глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.
«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет» — цитирует Ситниченко Telegram-канал Klymenko Time.
По его словам, пострадавших в результате ударов нет.
Власти Днепропетровской области также сообщили, что утром две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, назвав разрушения в Кривом Роге серьезными.