В Кривом Роге сообщили о приостановке работы железной дороги после ударов

«Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет» — цитирует Ситниченко Telegram-канал Klymenko Time.