Минобороны сообщило об уничтожении под Днепром склада со снарядами для HIMARS
Российские Вооруженные силы за последние сутки уничтожили в районе Днепра склад боеприпасов, где хранились более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства», — рассказали в оборонном ведомстве.
Ракетные войска, авиация и артиллерия ударили по шести пунктам управления противника в Херсонской области, Донецкой народной республике и Харьковской области, а в Запорожской области было уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье», добавили в Минобороны.
Кроме того, средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы HIMARS в Херсонской области, а в Сумской области был перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.