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Минобороны сообщило об уничтожении под Днепром склада со снарядами для HIMARS

Ведомости

Российские Вооруженные силы за последние сутки уничтожили в районе Днепра склад боеприпасов, где хранились более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства», — рассказали в оборонном ведомстве. 

Ракетные войска, авиация и артиллерия ударили по шести пунктам управления противника в Херсонской области, Донецкой народной республике и Харьковской области, а в Запорожской области было уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье», добавили в Минобороны. 

Кроме того, средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы HIMARS в Херсонской области, а в Сумской области был перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных