Путин отметил важность сухопутной дороги между Крымом и остальной частью РФ
Во время сегодняшней поездки по Крымскому мосту президент России Владимир Путин подчеркнул важность наличия сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».
«На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева, о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, вице-премьер Марат Хуснуллин, который сопровождал Путина во время поездки, рассказал ему о том, как проходили работы по восстановлению моста, сколько людей было задействовало и какие работы еще будут продолжаться.
5 декабря Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине, а также поговорил со строителями.
В этот же день в пресс-службе Упрдора «Тамань» сообщили, что на Крымском мосту запустили движение транспорта по отремонтированной части. «Пятого декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — рассказали в учреждении.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», а его исполнителями «являются спецслужбы Украины».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.