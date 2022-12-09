ВС РФ уничтожили шесть РСЗО MLRS и MARS II в Запорожской области
Российские военные поразили шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и MARS II в Запорожской области, передает пресс-служба Минобороны.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ», — говорится в сообщении.
Всего за сутки было нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах, добавили в оборонном ведомстве.
Накануне МО сообщало, что ударом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ было уничтожено 5 американских пусковых установок РСЗО MLRS и немецких MARS-II. В ДНР российские войска ударили по двум американским пусковым установкам HIMARS.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.