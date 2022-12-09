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ВС РФ уничтожили шесть РСЗО MLRS и MARS II в Запорожской области

Ведомости

Российские военные поразили шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и MARS II в Запорожской области, передает пресс-служба Минобороны.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ», — говорится в сообщении.

Всего за сутки было нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне МО сообщало, что ударом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ было уничтожено 5 американских пусковых установок РСЗО MLRS и немецких MARS-II. В ДНР российские войска ударили по двум американским пусковым установкам HIMARS.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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