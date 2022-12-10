Посол Польши заявил, что вопрос репараций от Германии не закрыт
Посол Польши в Германии Дариуш Павлош в интервью газете Welt заявил, что Варшава не считает закрытым вопрос получения репараций от Берлина за ущерб, нанесенный нацистской Германией в годы Второй мировой войны.
«Действительно, федеральное правительство (ФРГ) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем», — сказал Павлош (цитата по «РИА Новости»).
Посол также рассказал, что Польша в результате войны потеряла треть своего населения, а в послевоенный период, по его словам, не было договора, который бы урегулировал требования о репарациях. По словам Павлоша, у инициативы о репарациях есть большая общественная поддержка.
«Крупнейшая оппозиционная партия в настоящее время также выступает за репарации и поддержала решение по этому вопросу в польском сейме», — сказал посол.
14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.
В конце октября МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии о возмещении ущерба, причиненного в годы Второй мировой войны. В частности, Польша требует от Германии возместить материальные и нематериальные убытки в размере 6,2 трлн злотых, или $1,3 трлн, выплатить компенсации жертвам «немецкой агрессии и оккупации» и членам их семей, вернуть в Польшу «похищенные» культурные ценности, которые сейчас находятся на территории Германии.
Глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений». В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.