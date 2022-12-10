Лавров: в газовом союзе России, Казахстана и Узбекистана нет геополитической игры

8 декабря агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Узбекистана, вице-премьера Журабека Мирзамахмудова сообщило, что республика никогда не согласится на политические условия в обмен на газ, а соглашение с Россией о газовых поставках, если оно будет заключено, еще не означает союза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее пояснил, что предложенный Россией газовый союз не подразумевает обмена политических требований на поставки газа, и отметил, что информация Reuters об отказе Ташкента от этой инициативы неверна.