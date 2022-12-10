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Лавров: в газовом союзе России, Казахстана и Узбекистана нет геополитической игры

Ведомости

В идее создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет геополитической игры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24». Видео опубликовано в Telegram-канале МИД России.

«В настоящее время обсуждается инициатива о формировании «тройственного» проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая «игра». Никакой «игры» здесь нет», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, страны имеют общую газотранспортную систему и все стороны заинтересованы в том, чтобы снабжение не нарушилось из-за сезонных пиков. «На днях читал сообщение, что в Узбекистане неожиданно наступил резкий дефицит электроэнергии. Вот конкретный пример, когда без всякой политизации и идеологии нужно использовать наши преимущества для решения практических вопросов в интересах наших граждан», – добавил глава МИД России.

28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высказанном российским лидером Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 29 ноября уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».

Позднее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, говорил, что Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики есть потребности в дополнительных поставках газа из РФ.

8 декабря агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Узбекистана, вице-премьера Журабека Мирзамахмудова сообщило, что республика никогда не согласится на политические условия в обмен на газ, а соглашение с Россией о газовых поставках, если оно будет заключено, еще не означает союза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее пояснил, что предложенный Россией газовый союз не подразумевает обмена политических требований на поставки газа, и отметил, что информация Reuters об отказе Ташкента от этой инициативы неверна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных