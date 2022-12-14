МИД назвал слова Шольца о России попыткой оправдаться за экономическое проблемы ФРГ
Слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия после завершения украинского кризиса будет нуждаться в восстановлении экономических отношений с Германией, являются попыткой оправдаться за экономическое проблемы страны, говорится в заявлении МИД России.
«Складывается впечатление, что он (Олаф Шольц) пытается оправдать правительство ФРГ и себя самого за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в стране. Упор был сделан на поддержку киевского режима и рассуждения о том, что после окончания «войны» на Украине Россия попросит о возобновлении экономических отношений с Германией. Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда», – говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что к разрыву российско-германского экономического и энергетического сотрудничества привела политика именно Берлина, в результате чего многие немецкие компании уже сейчас переносят свои производства из Германии в США. Помимо этого Германия «стыдливо» ушла от расследования диверсий на «Северных потоках», добавили там.
Шольц, отметили в МИДе, также в своих заявлениях избегает темы последствий антироссийских санкций для самой Германии, а также предпочел не комментировать слова своей предшественницы Ангелы Меркель о целях минских соглашений.
«Все рассуждения Шольца – свидетельство кризиса в понимании нынешней ситуации и стратегическом видении. Видимо, это – пределы мышления нынешних германских властей», – резюмировал МИД.
Ранее канцлер ФРГ назвал нынешнюю ситуацию в мире «поворотным моментом», после которого пути к прежнему миропорядку уже не будет. По его словам, в условиях многополярного мира перед странами ЕС и всем блоком встает вопрос о сохранении независимости от других политических игроков. Гарантом европейской безопасности должна стать Германия, сказал он.
В начале декабря Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что эффективность антироссийских санкций возрастает каждую неделю и ни одна из них не будет снята, если Россия будет пытаться диктовать условия мирного соглашения с Украиной. В Кремле с этими выводами не согласились, указав на способность быстро адаптироваться к ограничениям.