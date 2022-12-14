МИД назвал слова Шольца о России попыткой оправдаться за экономическое проблемы ФРГ

«Складывается впечатление, что он (Олаф Шольц) пытается оправдать правительство ФРГ и себя самого за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в стране. Упор был сделан на поддержку киевского режима и рассуждения о том, что после окончания «войны» на Украине Россия попросит о возобновлении экономических отношений с Германией. Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда», – говорится в заявлении.