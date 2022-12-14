Белый дом продолжает изучать идею о создании трибунала по Украине
США продолжают изучать вопрос о создании специального международного суда, цель которого состоит в расследовании действий России на Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в cовете национальной безопасности Джон Кирби.
«Что касается трибунала, мы по-прежнему изучаем данное предложение и прорабатываем данный вопрос...В целом, однако, мы остаемся последовательными в нашем желании добиться ответственности для России за ее (действия) на украинской территории. В настоящее время проводится ряд международных расследований, которые мы поддерживаем», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления замороженными российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.