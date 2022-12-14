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Белый дом продолжает изучать идею о создании трибунала по Украине

Ведомости

США продолжают изучать вопрос о создании специального международного суда, цель которого состоит в расследовании действий России на Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в cовете национальной безопасности Джон Кирби. 

«Что касается трибунала, мы по-прежнему изучаем данное предложение и прорабатываем данный вопрос...В целом, однако, мы остаемся последовательными в нашем желании добиться ответственности для России за ее (действия) на украинской территории. В настоящее время проводится ряд международных расследований, которые мы поддерживаем», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой о создании международного антироссийского трибунала по Украине под эгидой ООН. Она также предложила создать структуру для управления замороженными российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских бизнесменов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине. 

1 декабря стало известно, что Франция начала работу с Киевом и европейскими странами по созданию трибунала против России. После этого российский МИД обвинил французское внешнеполитическое ведомство в отказе признавать военные преступления ВСУ и в их замалчивании.  

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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