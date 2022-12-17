Шольц призвал сохранить «нить переговоров» с Россией вопреки разногласиям
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал вопреки разногласиям с Россией сохранить возможность проведения переговоров. Об этом он заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.
По его мнению, завершение конфликта на Украине «станет еще более маловероятным», если не поддерживать диалог. «Важно, чтобы, несмотря на серьезные разногласия, мы не позволили нити переговоров с Россией оборваться», – сказал Шольц (цитата по «РИА Новости»).
Канцлер отметил, что после завершения спецоперации России на Украине взаимодействие с РФ может стать возможным, но «не сейчас». Прямого ответа на вопрос, возможен ли его визит в Москву в 2023 г., Шольц не дал.
5 декабря канцлер ФРГ в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что Германия должна стать гарантом безопасности в Европе, а также отметил, что возвращения к прошлому миропорядку уже не будет и перед Евросоюзом встанет вопрос сохранения независимости от других политических игроков. 12 декабря во время выступления на 70-летии Восточного комитета германской экономики Шольц заявил о возможности возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта. Об этом писал ТАСС. «Однако Россия, которая закончит войну, и граждане РФ, которые стремятся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время», – сказал он.
В Министерстве иностранных дел России в ответ на заявления Шольца отметили, что он таким образом пытается оправдаться за экономические проблемы Германии. «Складывается впечатление, что он (Олаф Шольц) пытается оправдать правительство ФРГ и себя самого за провал политики на российском направлении и нарастание экономических проблем в стране. Упор был сделан на поддержку киевского режима и рассуждения о том, что после окончания «войны» на Украине Россия попросит о возобновлении экономических отношений с Германией. Но мы ни о чем просить не будем, и политики Германии должны уяснить это раз и навсегда», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В МИДе также напомнили, что разрыв сотрудничества между странами, в том числе экономического, произошел из-за немецкой политики, и добавили, что Шольц стыдливо избегает обсуждения последствий антироссийских санкций для ФРГ.