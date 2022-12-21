В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 5 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«До 5 января на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — сказано в сообщении.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в нескольких регионах с середины апреля действует «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз в Белгородской области его продлевали 6 декабря.
Ранее сегодня «желтый» уровень террористической опасности продлили и в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт объяснил это решение «стабильно напряженной оперативной обстановкой».