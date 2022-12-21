Путин призвал использовать данные о силах НАТО для подготовки войск России

«Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействия нам, нам хорошо известна. Всё это у вас имеется, и всё это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, Вооружённых Сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб», – рассказал он.