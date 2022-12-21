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Путин призвал использовать данные о силах НАТО для подготовки войск России

Ведомости

Всю получаемую в ходе спецоперации на Украине информацию о силах и вооружениях НАТО необходимо использовать для повышения возможностей и подготовки российских войск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

«Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействия нам, нам хорошо известна. Всё это у вас имеется, и всё это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, Вооружённых Сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб», – рассказал он.

Глава государства также обратил внимание на огромный боевой опыт, получаемый российскими войсками – его необходимо быстро систематизировать и включить в планы обучения личного состава и поставок вооружений.

В ходе своего выступления Путин отметил, что в ходе военной операции на Украине против России используется практически весь потенциал НАТО, однако российские военные «шаг за шагом решают поставленные задачи».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных