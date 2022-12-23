Песков заявил о существенном продвижении в демилитаризации Украины

Накануне, 22 декабря, президента РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что поставки советской техники на Украину почти подошли к концу. «Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора в основном советского производства. Это действительно близко к исчерпанию: там практически мы всё повыбивали, повыжгли», — сказал он.