Песков заявил о существенном продвижении в демилитаризации Украины
Россия существенно продвинулась на пути к демилитаризации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути к демилитаризации», — сказал Песков.
Накануне, 22 декабря, президента РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что поставки советской техники на Украину почти подошли к концу. «Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора в основном советского производства. Это действительно близко к исчерпанию: там практически мы всё повыбивали, повыжгли», — сказал он.
В тот же день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что ситуация на линии фронта стабилизирована, длина линии боевого соприкосновения составляет 815 км. Он добавил, что в настоящее время основные усилия российский войск сосредоточены на полном освобождении ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.