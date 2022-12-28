Захарова призвала не реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередной призыв украинских властей исключить Россию из ООН. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik она отметила, что реагировать на подобные заявления не стоит.
«Это тот случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — заявила Захарова.
Она добавила, что России следует «выстраивать свою политику», учитывая факты призывов Киева исключить РФ из ООН. По мнению Захаровой, в заявлениях украинской стороны нет понимания, «к чему даже в фантазия это может привести». В связи с этим прислушиваться к ним не стоит.
26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев поставит вопрос о правомерности пребывания России в Совете Безопасности ООН. В тот же день на сайте ведомства появилось заявление с призывом лишить РФ статуса постоянного члена ООН и исключить страну из ООН в целом.
До этого, 23 декабря, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН. Он добавил, что в настоящее время сделать это невозможно, поскольку подобное решение приведет «в тупик сам концепт безопасности ООН». При этом, добавил глава Евросовета, концепт «сильно барахлил» еще до начала боевых действий на Украине. По его словам, рано или поздно придется провести реформу системы ООН.
В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил о назревшей реформе Совбеза ООН. При этом он подчеркнул, что исключение России из организации невозможно.
После начала спецоперации России на Украине 24 февраля представители западных стран не раз предлагали исключить Россию из Совета Безопасности ООН. РФ является постоянным членом Совбеза ООН. Чтобы исключить ее из организации, необходимо принять поправку в устав ООН, которую должны одобрить все постоянные члены. В то же время Россия может наложить вето на подобную инициативу.