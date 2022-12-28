Захарова призвала не реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН

До этого, 23 декабря, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН. Он добавил, что в настоящее время сделать это невозможно, поскольку подобное решение приведет «в тупик сам концепт безопасности ООН». При этом, добавил глава Евросовета, концепт «сильно барахлил» еще до начала боевых действий на Украине. По его словам, рано или поздно придется провести реформу системы ООН.