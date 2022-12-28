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Политика

Захарова призвала не реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередной призыв украинских властей исключить Россию из ООН. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik она отметила, что реагировать на подобные заявления не стоит. 

«Это тот случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — заявила Захарова. 

Она добавила, что России следует «выстраивать свою политику», учитывая факты призывов Киева исключить РФ из ООН. По мнению Захаровой, в заявлениях украинской стороны нет понимания, «к чему даже в фантазия это может привести». В связи с этим прислушиваться к ним не стоит.  

26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев поставит вопрос о правомерности пребывания России в Совете Безопасности ООН. В тот же день на сайте ведомства появилось заявление с призывом лишить РФ статуса постоянного члена ООН и исключить страну из ООН в целом.

До этого, 23 декабря, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН. Он добавил, что в настоящее время сделать это невозможно, поскольку подобное решение приведет «в тупик сам концепт безопасности ООН». При этом, добавил глава Евросовета, концепт «сильно барахлил» еще до начала боевых действий на Украине. По его словам, рано или поздно придется провести реформу системы ООН. 

В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил о назревшей реформе Совбеза ООН. При этом он подчеркнул, что исключение России из организации невозможно.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля представители западных стран не раз предлагали исключить Россию из Совета Безопасности ООН. РФ является постоянным членом Совбеза ООН. Чтобы исключить ее из организации, необходимо принять поправку в устав ООН, которую должны одобрить все постоянные члены. В то же время Россия может наложить вето на подобную инициативу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных