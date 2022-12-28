Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Город Энергодар, а также находящаяся в нем ЗАЭС регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС. На прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на фоне практически ежедневных обстрелов со стороны ВСУ лишь действия российских сил позволяют сохранить объект в безопасности.