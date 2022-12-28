Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко побывал на Запорожской АЭС, где проверил работу и безопасность станции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Наибольшее внимание было обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надежности и работоспособности АЭС», – написал он.
Помимо этого Кириенко проверил условия труда для сотрудников АЭС, которые, как напомнил Рогов, ранее официально перешли на работу в «Росатом».
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
Город Энергодар, а также находящаяся в нем ЗАЭС регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС. На прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на фоне практически ежедневных обстрелов со стороны ВСУ лишь действия российских сил позволяют сохранить объект в безопасности.