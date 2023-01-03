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В Самаре прошел траурный митинг после гибели военнослужащих в Макеевке

Ведомости

Жители Самары вышли на траурный митинг в память о погибших военнослужащих в Макеевке. Об этом сообщают «РИА Новости», а также местное издание 63.ru и ГТРК «Самара».

Митинг состоялся на площади Славы. В мероприятии приняли участие представители региональных общественных организаций, члены женсовета 2-й гвардейской армии и другие жители города.

Митинг начался со службы по умершим. После этого собравшиеся почтили память военных минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. ГТРК «Самара» отметила, что митинги прошли и в других городах Самарской области, в частности в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Накануне, 2 января, Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации военных в Макеевке (ДНР). В ведомстве уточнили, что украинские войска выпустили по зданию шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, две из которых удалось сбить.

ВСУ атаковали Макеевку в новогоднюю ночь, военнослужащие находились в здании местного ПТУ, уточнял ТАСС. Как утверждал источник агентства в правоохранительных органах ДНР, причиной удара могло стать активное использование военными сотовых телефонов.

В разговоре с самарским изданием Sova.info губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что среди погибших есть и мобилизованные из региона. Публикацию СМИ репостнул Telegram-канал правительства Самарской области. Азаров не уточнил число погибших и раненых, он подчеркнул, что семьи военнослужащих могут рассчитывать на «всемерную поддержку» самарских властей.

Сегодня, 3 января, губернатор региона прибыл в Москву на встречу с руководством Минобороны РФ, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Азарова. 4 января он намерен отправиться в ростовский госпиталь, где пострадавшие военные проходят лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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