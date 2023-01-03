В Самаре прошел траурный митинг после гибели военнослужащих в Макеевке

Митинг начался со службы по умершим. После этого собравшиеся почтили память военных минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. ГТРК «Самара» отметила, что митинги прошли и в других городах Самарской области, в частности в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.