В Самаре прошел траурный митинг после гибели военнослужащих в Макеевке
Жители Самары вышли на траурный митинг в память о погибших военнослужащих в Макеевке. Об этом сообщают «РИА Новости», а также местное издание 63.ru и ГТРК «Самара».
Митинг состоялся на площади Славы. В мероприятии приняли участие представители региональных общественных организаций, члены женсовета 2-й гвардейской армии и другие жители города.
Митинг начался со службы по умершим. После этого собравшиеся почтили память военных минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. ГТРК «Самара» отметила, что митинги прошли и в других городах Самарской области, в частности в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.
Накануне, 2 января, Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации военных в Макеевке (ДНР). В ведомстве уточнили, что украинские войска выпустили по зданию шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, две из которых удалось сбить.
ВСУ атаковали Макеевку в новогоднюю ночь, военнослужащие находились в здании местного ПТУ, уточнял ТАСС. Как утверждал источник агентства в правоохранительных органах ДНР, причиной удара могло стать активное использование военными сотовых телефонов.
В разговоре с самарским изданием Sova.info губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что среди погибших есть и мобилизованные из региона. Публикацию СМИ репостнул Telegram-канал правительства Самарской области. Азаров не уточнил число погибших и раненых, он подчеркнул, что семьи военнослужащих могут рассчитывать на «всемерную поддержку» самарских властей.