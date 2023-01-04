В Турции заявили о возможном расширении совместного с РФ патрулирования в Сирии
Турция и Россия могут расширить формат совместного патрулирования на севере Сирии, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар, комментируя итоги прошедшей встречи в Москве, передает телеканал TRT.
«Контакты будут продолжены. По этому поводу достигнуты необходимые договоренности. Мы можем развивать совместное патрулирование с Россией на севере Сирии. Этот процесс будет продолжаться в форме повторных встреч экспертов», – сказал он.
Министр подчеркнул, что Турция уважает территориальную целостность соседних стран, а ее единственной целью является защита интересов своих граждан.
В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.
Турция считает террористическими формирования сирийских курдов SDF/YPG, которые, по ее мнению, связаны с признанной террористической в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). С середины ноября турецкие ВВС наносят авиаудары по целям на территориях, им подконтрольных. Анкара при этом неоднократно заявляла о планах провести наземную операцию против курдов.
28 декабря в Москве прошли трехсторонние переговоры глав министерств обороны России, Турции и Сирии, параллельно состоялась встреча глав разведок – руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, главы разведуправления Турции Хакана Фидана и начальника сирийского управления военной разведки Рафика Шахада.
В Минобороны РФ отметили конструктивный характер состоявшихся встреч и сообщили о необходимости продолжения взаимодействия в таком формате в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии. Пресс-служба турецкого оборонного ведомства сообщала, что на встрече обсуждались «сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии».
По данным сирийской газеты Al-Watan, Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии после этой встречи, однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для этого необходимы сперва соответствующие политические шаги. Новая встреча представителей Турции, России и Сирии может состояться во второй половине января, добавил он.