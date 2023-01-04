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В Турции заявили о возможном расширении совместного с РФ патрулирования в Сирии

Ведомости

Турция и Россия могут расширить формат совместного патрулирования на севере Сирии, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар, комментируя итоги прошедшей встречи в Москве, передает телеканал TRT.

«Контакты будут продолжены. По этому поводу достигнуты необходимые договоренности. Мы можем развивать совместное патрулирование с Россией на севере Сирии. Этот процесс будет продолжаться в форме повторных встреч экспертов», – сказал он.

Министр подчеркнул, что Турция уважает территориальную целостность соседних стран, а ее единственной целью является защита интересов своих граждан.

В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.

Турция считает террористическими формирования сирийских курдов SDF/YPG, которые, по ее мнению, связаны с признанной террористической в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). С середины ноября турецкие ВВС наносят авиаудары по целям на территориях, им подконтрольных. Анкара при этом неоднократно заявляла о планах провести наземную операцию против курдов.

28 декабря в Москве прошли трехсторонние переговоры глав министерств обороны России, Турции и Сирии, параллельно состоялась встреча глав разведок – руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, главы разведуправления Турции Хакана Фидана и начальника сирийского управления военной разведки Рафика Шахада.

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В Минобороны РФ отметили конструктивный характер состоявшихся встреч и сообщили о необходимости продолжения взаимодействия в таком формате в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии. Пресс-служба турецкого оборонного ведомства сообщала, что на встрече обсуждались «сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии».

По данным сирийской газеты Al-Watan, Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии после этой встречи, однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для этого необходимы сперва соответствующие политические шаги. Новая встреча представителей Турции, России и Сирии может состояться во второй половине января, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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