Погранкомитет Белоруссии сообщил о вооруженных провокациях со стороны Украины
На границе с украинской стороной периодически происходят провокации, передает пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии в своем Telegram-канале.
«Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка", когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов погранкомитета Белоруссии, оскорбительные жесты угрожающие демонстрировались в сторону пограничников», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе также указывают на то, что государственная граница Украины не охраняется сотрудниками каких-либо ведомств: предполагается, что находятся «какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона».
В ноябре пресс-служба ведомства сообщала, что украинские военные начали строить забор на границе с Белоруссией. Высота заграждения составляет три-четыре метра. ВСУ строят забор на расстоянии десяти-пятнадцати метров от границы, добавили в погранкомитете.
В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт на Украине до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница, — «вот тогда дадим отпор».