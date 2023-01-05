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Погранкомитет Белоруссии сообщил о вооруженных провокациях со стороны Украины

Ведомости

На границе с украинской стороной периодически происходят провокации, передает пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска "Поддобрянка", когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов погранкомитета Белоруссии, оскорбительные жесты угрожающие демонстрировались в сторону пограничников», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также указывают на то, что государственная граница Украины не охраняется сотрудниками каких-либо ведомств: предполагается, что находятся «какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона».

В ноябре пресс-служба ведомства сообщала, что украинские военные начали строить забор на границе с Белоруссией. Высота заграждения составляет три-четыре метра. ВСУ строят забор на расстоянии десяти-пятнадцати метров от границы, добавили в погранкомитете.

В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт на Украине до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница, — «вот тогда дадим отпор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных