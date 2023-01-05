Минобороны сообщило о сбитых в ДНР украинских военных самолетах Су-24 и Су-25
Российские военные сбили самолет Су-24 Воздушных сил Украины в ДНР, передает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — сообщил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, самолет Су-25 воздушных сил Украины был также сбит в районе населенного пункта Победа ДНР.
Помимо этого за сутки был уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка ЛНР, Николаевка, Волноваха, Евгеновка ДНР, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.
Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что российские летчики сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 ВВС Украины, а российские артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинские самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», установку реактивной системы залпового огня «Ураган» и гаубицу Д-20.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.