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Минобороны сообщило о сбитых в ДНР украинских военных самолетах Су-24 и Су-25

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Российские военные сбили самолет Су-24 Воздушных сил Украины в ДНР, передает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — сообщил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, самолет Су-25 воздушных сил Украины был также сбит в районе населенного пункта Победа ДНР. 

Помимо этого за сутки был уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка ЛНР, Николаевка, Волноваха, Евгеновка ДНР, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что российские летчики сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 ВВС Украины, а российские артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинские самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», установку реактивной системы залпового огня «Ураган» и гаубицу Д-20.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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