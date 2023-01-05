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Политика

Число погибших при обстреле Васильевки в Запорожской области увеличилось до шести

Ведомости

В результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) Васильевки погибло шесть человек, 37 получили ранения, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек. Пострадавших тридцать семь. Среди них шестнадцатилетняя девочка, находится в травматологии в условиях стационара», — написал он.

По словам Балицкого, один из спасателей, который вытаскивал людей из-под завалов и получил серьезные ранения, до сих пор находится в реанимации. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что под обстрел попала военная комендатура Васильевки, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для автомобилей для проезда через блокпосты. Позднее он уточнил, что удар пришелся не по зданию комендатуры, а по соседней многоэтажке. Также Рогов сообщил, что обстрел, по предварительным данным, велся из HIMARS.

Накануне сообщалось о пяти погибших и 15 раненых, среди которых были четыре сотрудника МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных