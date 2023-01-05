Число погибших при обстреле Васильевки в Запорожской области увеличилось до шести
В результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) Васильевки погибло шесть человек, 37 получили ранения, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Число погибших в результате обстрела ствольной артиллерией города Васильевка Запорожской области возросло до шести человек. Пострадавших тридцать семь. Среди них шестнадцатилетняя девочка, находится в травматологии в условиях стационара», — написал он.
По словам Балицкого, один из спасателей, который вытаскивал людей из-под завалов и получил серьезные ранения, до сих пор находится в реанимации. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что под обстрел попала военная комендатура Васильевки, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для автомобилей для проезда через блокпосты. Позднее он уточнил, что удар пришелся не по зданию комендатуры, а по соседней многоэтажке. Также Рогов сообщил, что обстрел, по предварительным данным, велся из HIMARS.
Накануне сообщалось о пяти погибших и 15 раненых, среди которых были четыре сотрудника МЧС.