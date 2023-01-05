Минобороны сообщило об уничтожении членов батальона имени шейха Мансура

В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал $1 млн за информацию о местонахождении батальонов имени Джохара Дудаева и шейха Мансура. «Информация должна быть 100%-я. Мы должны их уничтожить: либо они встанут на колени и попросят прощение у чеченского народа и всех мусульман, либо их головы будут отсечены», — сказал он.