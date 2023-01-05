Минобороны сообщило об уничтожении членов батальона имени шейха Мансура
Российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по позициям батальона имени шейха Мансура в районе населенного пункта Константиновка, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«В районе населенного пункта Константиновка ДНР в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого «батальона имени шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники», — говорится в сообщении.
Батальон имени шейха Мансура — это воинское подразделение чеченских добровольцев, которое воюет на стороне вооружённых сил Украины и состоит преимущественно из чеченцев, выехавших из Чечни во время второй чеченской войны. Назван в честь первого имама Кавказа и лидера кавказских горцев конца XVIII века шейха Мансура.
В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал $1 млн за информацию о местонахождении батальонов имени Джохара Дудаева и шейха Мансура. «Информация должна быть 100%-я. Мы должны их уничтожить: либо они встанут на колени и попросят прощение у чеченского народа и всех мусульман, либо их головы будут отсечены», — сказал он.