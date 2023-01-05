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Минобороны сообщило об уничтожении членов батальона имени шейха Мансура

Ведомости

Российские военные в ходе спецоперации нанесли удар по позициям батальона имени шейха Мансура в районе населенного пункта Константиновка, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Константиновка ДНР в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55-ти экстремистов так называемого «батальона имени шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Батальон имени шейха Мансура — это воинское подразделение чеченских добровольцев, которое воюет на стороне вооружённых сил Украины и состоит преимущественно из чеченцев, выехавших из Чечни во время второй чеченской войны. Назван в честь первого имама Кавказа и лидера кавказских горцев конца XVIII века шейха Мансура.

В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал $1 млн за информацию о местонахождении батальонов имени Джохара Дудаева и шейха Мансура. «Информация должна быть 100%-я. Мы должны их уничтожить: либо они встанут на колени и попросят прощение у чеченского народа и всех мусульман, либо их головы будут отсечены», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных