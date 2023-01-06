В Японии заявили о намерении продвигать санкции против России и помощь Украине
Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против России и поддержку Украины, заявил генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно.
«Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами G7 продвигать санкции против России и поддержку Украины», — отметил Мацуно (цитата по ТАСС).
Помимо этого, он рассказал о планах Японии подтвердить единство G7 по таким вопросам, как проблемы мировой экономики, ядерное разоружение и нераспространение, а также изменение климата.
Осенью прошлого года Токио расширил санкции в отношении российских лиц и компаний, под ограничения попали, в частности, родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны Сергея Шойгу, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьера Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Из организаций под японские санкции попали «Ростех», концерн «Калашников», холдинг «Росэлектроника», «ОДК-Климов» и др.
В июле Япония запретила экспорт 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ввела ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц. Под санкции попали в том числе вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин, а также его жена Елена Миртова, глава Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь и др.
Министерство иностранных дел России также вносило в черный список 384 члена палаты представителей (нижней палаты) парламента Японии.