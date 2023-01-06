В Японии заявили о намерении продвигать санкции против России и помощь Украине

В июле Япония запретила экспорт 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ввела ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц. Под санкции попали в том числе вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин, а также его жена Елена Миртова, глава Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь и др.