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В Японии заявили о намерении продвигать санкции против России и помощь Украине

Ведомости

Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против России и поддержку Украины, заявил генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно.

«Япония в качестве председателя G7 будет в тесном сотрудничестве с международным сообществом и в первую очередь со странами G7 продвигать санкции против России и поддержку Украины», — отметил Мацуно (цитата по ТАСС).

Помимо этого, он рассказал о планах Японии подтвердить единство G7 по таким вопросам, как проблемы мировой экономики, ядерное разоружение и нераспространение, а также изменение климата.

Осенью прошлого года Токио расширил санкции в отношении российских лиц и компаний, под ограничения попали, в частности, родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны Сергея Шойгу, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьера Михаила Мишустина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Из организаций под японские санкции попали «Ростех», концерн «Калашников», холдинг «Росэлектроника», «ОДК-Климов» и др.

В июле Япония запретила экспорт 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ввела ограничения для еще 57 физических и шести юридических лиц. Под санкции попали в том числе вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин, а также его жена Елена Миртова, глава Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь и др.

Министерство иностранных дел России также вносило в черный список 384 члена палаты представителей (нижней палаты) парламента Японии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных