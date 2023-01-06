Лукашенко посетил полигон размещения российской части группировки войск

«На полигоне президент заслушал доклад о завершении боевого слаживания ее частей и соединений. Глава государства на полигоне также ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных сил, пообщался с солдатами и офицерами», — говорится в сообщении агентства.