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Лукашенко посетил полигон размещения российской части группировки войск

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, на котором размещена российская часть совместной группировки войск, передает агентство БелТА.

«На полигоне президент заслушал доклад о завершении боевого слаживания ее частей и соединений. Глава государства на полигоне также ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных сил, пообщался с солдатами и офицерами», — говорится в сообщении агентства.

Лукашенко, в частности, доложили, что совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО.

Лукашенко ранее поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.

Накануне стало известно, что российские и белорусские военные планируют провести летно-тактические учения подразделений, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск и сил (РГВ). В белорусском минобороны отметили, что от России в учениях примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных