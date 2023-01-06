Лукашенко посетил полигон размещения российской части группировки войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, на котором размещена российская часть совместной группировки войск, передает агентство БелТА.
«На полигоне президент заслушал доклад о завершении боевого слаживания ее частей и соединений. Глава государства на полигоне также ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных сил, пообщался с солдатами и офицерами», — говорится в сообщении агентства.
Лукашенко, в частности, доложили, что совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО.
Лукашенко ранее поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
Накануне стало известно, что российские и белорусские военные планируют провести летно-тактические учения подразделений, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск и сил (РГВ). В белорусском минобороны отметили, что от России в учениях примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.