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Минобороны сообщило о продолжении наступления на Донецком направлении в минувшие сутки

Ведомости

Вооруженные силы России продолжили в минувшие сутки наступательные действия на Донецком направлении, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три БМП», – заявил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На остальных направлениях ВС России продолжили наносить удары авиацией и артиллерией. Так, на Краснолиманском направлении были уничтожены две штурмовые группы и три диверсионные группы ВСУ, общие потери противника составили более 60 военных. На Южнодонецком направлении были поражены сосредоточения живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка и др., потери ВСУ составили свыше 50 человек и один танк.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Победа в ДНР российские военные уничтожили гаубицу Д-20, а под городом Орехов в Запорожье – американскую гаубицу М-777. Российские же летчики сбили в небе над Марьевкой в ДНР украинский Су-25.

Минобороны также подтвердило, что российские военные выполнили поручение президента Владимира Путина прекратить огонь по случаю православного Рождества, несмотря на продолжение обстрелов с украинской стороны. Режим прекращения огня в соответствии с поручением президента введен на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского коллеги, заявив, что Москва под предлогом тишины на Украине пытается скрыть подготовку «новой волны агрессии».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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