Минобороны сообщило о продолжении наступления на Донецком направлении в минувшие сутки

На остальных направлениях ВС России продолжили наносить удары авиацией и артиллерией. Так, на Краснолиманском направлении были уничтожены две штурмовые группы и три диверсионные группы ВСУ, общие потери противника составили более 60 военных. На Южнодонецком направлении были поражены сосредоточения живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка и др., потери ВСУ составили свыше 50 человек и один танк.