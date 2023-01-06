Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
Украина разорвала соглашение с правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М («Сатана»), сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М», — написал Мельчук в Telegram-канале. Соглашение было подписано 21 февраля 2006 г. в Москве.
Украина ранее разорвала соглашение с Россией о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Помимо этого страна вышла из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов, заключенного 17 января 1997 г.
Российский МИД ранее сообщил о прекращении действия соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях.