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Спикером палаты представителей США в 15-м туре голосования стал Кевин Маккарти

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Лидер республиканской партии Кевин Маккарти избран на пост спикера Палаты представителей США с 15-й попытки после четырех дней споров и 14 неудачных туров голосования, что стало самым долгим периодом бездействия палаты более чем за столетие, передают Reuters и CNBS.

Перевес Маккарти в последнем туре голосования оказался минимальным: республиканец получил 216 голосов, а его оппонент от демократов Хаким Джефрис – 211. Его победа стала возможной  лишь по той причине, что пятеро членов его собственной партии воздержались от голосования.

Как отмечает Reuters, Маккарти был вынужден пойти на значительные уступки собственными сопартийцам, являющемся сторонниками «более жесткой линии» и выступавших изначально против его руководства. В частности, речь идет о требовании разрешить любому законодателю потребовать его отстранения в любое время, что резко сократит его возможности при работе над важнейшими законопроектами. Уступки, на которые вынужден был пойти Маккарти, связаны с более слабыми, чем ожидалось, результатами республиканцев на промежуточных выборах.

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Предшественницей Маккарти на посту спикера палаты представителей была демократ Нэнси Пелоси, ставшая депутатом еще в 1987 г. Она занимала пост спикера с 2007 по 2011 г., став первой женщиной в истории США на этом посту. В 2019 г. была переизбрана на ту же должность.

8 ноября в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых был переизбран весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 состоялись выборы губернаторов. По итогам голосования республиканцы получили контроль над нижней палатой Конгресса, набрав 222 голоса. При этом в сенате лидирующие позиции сохранили демократы, набрав 50 голосов против 49 у республиканцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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