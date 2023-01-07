Спикером палаты представителей США в 15-м туре голосования стал Кевин Маккарти

Как отмечает Reuters, Маккарти был вынужден пойти на значительные уступки собственными сопартийцам, являющемся сторонниками «более жесткой линии» и выступавших изначально против его руководства. В частности, речь идет о требовании разрешить любому законодателю потребовать его отстранения в любое время, что резко сократит его возможности при работе над важнейшими законопроектами. Уступки, на которые вынужден был пойти Маккарти, связаны с более слабыми, чем ожидалось, результатами республиканцев на промежуточных выборах.