Лукашенко призвал сделать шаг навстречу сбежавшим из Белоруссии

22 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным Лукашенко выразил уверенность, что граждане России, которые уехали после объявления частичной мобилизации в стране, вернутся обратно. Белорусский лидер сообщил, что «особо не переживал», когда в 2020 г. несколько тысяч человек выехали из его страны, и большинство из них уже «просится обратно». «Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя», — заключил он.