Лукашенко призвал сделать шаг навстречу сбежавшим из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сделать «шаг навстречу» гражданам республики, которые «ошиблись» и по разным причинам уехали из страны. Об этом он заявил во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря 7 декабря, передает агентство «БелТА».
По словам Лукашенко, многие люди, сбежавшие из Белоруссии, «тысячами» обращаются к властям республики с просьбой о возвращении, так как стали понимать, что они «нигде не нужны, кроме своей земли».
«Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства и вы, священнослужители, наши люди должны сделать шаг навстречу этим людям, которые не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному, если мы этот шаг навстречу им сделаем», — сказал он.
Президент подчеркнул, что поддержка уехавшим и должна быть оказана не по требованиям Запада. «Я меньше об этом говорю, но каждый день требование — вернуть и прочее и прочее, даже нарушителей закона. Нет. Каждый должен ответить за свое», — заявил Лукашенко. «Глубоко раскаявшиеся» люди не должны быть выброшены на обочину — вокруг Белоруссии и так складывается сложная обстановка, поэтому в обществе не следует создавать точки напряжения, считает он.
22 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным Лукашенко выразил уверенность, что граждане России, которые уехали после объявления частичной мобилизации в стране, вернутся обратно. Белорусский лидер сообщил, что «особо не переживал», когда в 2020 г. несколько тысяч человек выехали из его страны, и большинство из них уже «просится обратно». «Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя», — заключил он.
В 2020 г. после выборов президента Белоруссии в стране несколько месяцев продолжались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко тогда проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждала, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции. Власти республики возбудили уголовные дела в отношении ряда лидеров оппозиции.